المتوسط:

نشر إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صورة له عبر حسابه الرسمى على تويتر، خلال تواجده فى دبى.

وعلق المتحدث باسم الحكومة البريطانية، على الصورة التى يظهر فيها أمام أنواع مختلفة من الطعام، قائلا: “أول السحار مع بعض أصدقائى السعوديين فى دبى يأكلون ماندي!”.

The post المتحدث باسم حكومة بريطانيا يتناول السحور فى دبى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية