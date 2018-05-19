11 قتيلا في عصيان داخل سجن في فنزويلا

قُتل تسعة سجناء وحارسان وأصيب 28 شخصا آخرون بجروح في أعمال شغب دارت أمس الأول الخميس، في سجن في شمال فنزويلا، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية مساء أمس الجمعة، في كارثة جديدة تشهدها مراكز الاعتقال التي تعاني اكتظاظا شديدا.

وحصلت أعمال الشغب في سجن ايريبارن، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثانية في البلاد التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وقال كارلوس نييتو، مدير منظمة "نافذة الى الحرية" التي تدافع عن حقوق السجناء، لوكالة فرانس برس إن عصيانا "أدى إلى وفاة حارسين وتسعة سجناء".

ونقلت المنظمة عن أقارب أحد الضحايا قوله إن سجينا استولى على سلاح أحد الحراس ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استمر عشرين دقيقة.

وبسبب اكتظاظ السجون في فنزويلا، تضطر السلطات لاستخدام مراكز الشرطة مراكز اعتقال لفترات طويلة، بينما لا يسمح القانون بتوقيف أي شخص لأكثر من 48 ساعة في هذه الأماكن.

وفي 28 مارس الماضي قُتل 68 شخصا في "حريق" داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا بشمال فنزويلا بينما قالت منظمة غير حكومية إنهم سقطوا جراء تمرّد لعشرات المعتقلين.

وفي أغسطس 2017، أسفر عصيان عن مقتل 37 شخصا وجرح 14 آخرين في مركز للشرطة في ولاية الامازون (جنوب).

وتمثّل السجون المكتظة مشكلة في عدد من دول أميركا اللاتينية. فقد اندلع حريق عام 2005 في سجن في مدينة هيغوي بشرق في جمهورية الدومينيكان أدى إلى مقتل 135 شخصا، فيما لقي 111 سجينا في البرازيل مصرعهم لدى محاولة قوات الأمن السيطرة على عصيان في سجن كبير قرب ساوباولو عام 1992.

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