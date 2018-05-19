10 استخدامات غريبة لمعجون الأسنان.. تلميع الأكسسوارات والمرايات

معجون الأسنان داخل كل منزل لا يتعدى استخدامه خارج الحمام، فهو وسيلة فعالة لتنظيف الأسنان والتخلص من الاصفرار، لكنه أيضًا له العديد من الاستخدامات قد لا تعرفينها، منها منزلية للتنظيف ومنها للتجميل، فهو يساعد في إزالة البقع من الملابس وتلميع الأكسسوارات والمرايا والحفاظ على نظافة الأحذية الرياضية، والعديد من الاستخدامات نقدمها لك ومنها..

1- معجون الأسنان ينظف الأسنان والمرايات أيضًا، استخدميه في تلميع الزجاج والمرايات التي تتعرض للاتساخ من الأتربة، ضعي القليل منه على المرآة ثم امسحيها، ستجدين زجاجا لامعا خاليا من الأتربة، يمكنك استخدام هذه الخطوة في مرايات الحمام لأنها تتعرض لبخار الدش الساخن، امسحيها بفوطة مبللة بالماء والقليل من معجون الأسنان ثم مسحها بفوطة جافة نظيفة.

2- العلب البلاستيكية التي تستخدمينها في حفظ الطعام، تكون ذات رائحة نفاذة ويمكن أن تؤثر على رائحة الأكل، افركي العلبة بمعجون الأسنان ليخلصك من أي رائحة، ثم اغسليها بالمياه وأي نوع منظف أواني تستخدمينه.

3- تلميع الاكسسوارات من الأمور التي تهم كل فتاة، خاصة أنها يجب أن تكون لامعة، وفري الذهاب لمحلات تلميع الحلي، واستخدمي معجون الأسنان وافركيه على أي قطعة أكسسوارات لديك، ثم امسحيها جيدًا.

4- معجون الأسنان له فاعلية في تنظيف الحذاء الرياضي الخاص بك، الذي يتعرض للأتربة، امسحي المكان المتسخ بالقليل من معجون الأسنان، وافركيه بلطف ثم امسحي بقطعة قماش نظيفة وستلاحظين النتيجة.

5- تنظيف نظارة الشمس يوميًا من الأمور الهامة للحفاظ على صحة عينيك، استخدمي معجون الأسنان لأن له قدرة على تنظيف الأسطح الزجاجية، ويساعدك في تلميع النظارة الشمسية الخاصة بك، ولكن احذري الضغط عليها افركيه بلطف على النظارة ثم امسحي بقطنة نظيفة.

6- تلميع زجاج الفرن من الأمور المرهقة لكل ربة منزل، بسبب الدهون المتراكمة عليه، جربي معجون الأسنان لحل هذه المشكلة أضيفي القليل منه على قطعة قماش نظيفة، وافركي زجاج الفرن برفق، ثم اشطفيه بالمياه.

7- معجون الأسنان يساعدك في تنظيف المكواة للحصول على ملابس مفرودة بشكل جيد، ضعي كمية قليلة من المعجون على سطح المكواة واحرصي أن تكون باردة ثم امسحيها بفوطة رطبة ونظيفة، واستخدميها بعد ذلك بسهولة.

8- جربي استخدام معجون الأسنان في تلميع الحنفية داخل حمامك، والتي يتغير لونها بسبب البخار، افركيها بالقليل من المعجون ثم اشطفيه بالمياه، وستلاحظين النتيجة.

9- تنظيف السجاد من الأمور المتعبة لكل ربة منزل، ولكن إذا استخدمت معجون الأسنان سيساعدك في التخلص من بقع السجاد، كل ما عليك هو استخدام كمية من المعجون تناسب حجم البقعة، وافركيها بلطف، هذه الطريقة تصلح للسجاد المصنوع من الصوف فقط.

10- معجون الأسنان يخلصك من شخبطة أطفالك على الحوائط، استخدميه في حل هذه المشكلة التي تعاني منها كل أم، ضعي القليل منه على قطعة من القماش وتكون مبللة بالماء ثم مسح الجدار بها، كما يمكنك استخدامه للتخلص من الخدوش التي تحدث على شاشة موبايلك، ضعي القليل منه وامسحي الشاشة برفق.

بهذه الاستخدامات يساعدك معجون الأسنان في تنظيف كل شيء بداية من أسنانك إلى الأحذية والمرايات، إضافة إلى قدرته الفعالة في تلميع الزجاج والمرايات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا