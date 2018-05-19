15 أداة تؤدي لتلف غسالة الأطباق وانتشار الميكروبات

غسالة الأطباق تعتبر مصدر راحة فيما يخص تنظيف الأواني ولذلك ذكر موقع Healthy Panda أدوات لا يجب وضعها بداخلها تجنبا للتلف وانتشار الميكروبات.

1- الأدوات الخشبية

الأدوات الخشبية مثل ألواح التقطيع وأدوات الأكل يمكن أن تؤدي لانتشار البكتيريا والجراثيم بجانب أن الدورة الساخنة داخل غسالة الأطباق يمكن أن تؤدي لتلف الخشب وعمل تصدعات به.

2- الأطباق المميزة

ابعد أي أطباق مميزة أو عتيقة عن غسالة الأطباق حيث إن الكيماويات والحرارة يمكن أن تتلف البورسلين أو الذهب، ولنظافة الأطباق يمكن غسلها يدويا مع سائل الغسيل من النوع غير الحارق للألوان.

3- سكاكين المطبخ

وضع السكاكين حتى لو كانت رخيصة في غسالة الأطباق يجعلها عرضة للتلف حيث يجعل الحواف القاطعة سميكة ويفقدها حدتها.

4- مطحنة الثوم

مطحنة الثوم تعتبر صعبة التنظيف بعض الشيء بسبب الأماكن الضيقة عند مكان الطحن ولكن الطريقة الأفضل للتخلص من فضلات الأكلات في المطحنة هي استخدام المياه الجارية من الصنبور أو الحنفية العادية.

5- أغطية ومناشف الخبز

أغطية الخبز تتلف تدريجيًا بعد الغسلة الأولى لتكوينها البلاستيكي، أما وضعها في غسالة الأطباق لأكثر من مرة فيجعلها تتلف بسرعة أكبر، تذكر أن أدوات الخبز سواء أغطية أو أي أدوات أخرى هي رقيقة للغاية وسهلة التأثر ولذلك يجب غسلها يدويًا.

6 – المواد المعزولة أو الأدوات المعزولة

لا تضع ترمس الحراري في غسالة الأطباق حيث إن دورة المياه قوية جدًا وربما تؤدي لكسر أو تصدع في الطبقات العازلة داخل الترمس، الخطر الأكبر هو أن تلك الشقوق ستسمح بنمو البكتريا والجراثيم.

7- أدوات الطهي النحاسية

الطبيعة القاسية لدورات التنظيف داخل غسالة الأطباق ستعرض أواني الطهي النحاسية لفقدان بريقها ولمعانها بل وتغير لونها أيضًا.

8- أطقم المقلاة المبطنة

المقلاة المبطنة بالمواد تتلف بصورة كبيرة من خلال وضعها داخل غسالة الأطباق حيث تفقد طبقات التبطين ثم تكون الصدأ، الطريقة الصحيحة لغسل هذا النوع من المقلاة هو من خلال الماء الساخن والإسفنج وغسول الأواني، فعليك الابتعاد عن المواد الكيميائية القاسية، وتأكد من تنشيف المقلاة بمجرد غسلها لأن ترك بقايا الماء بداخلها يعرضها للصدأ أيضًا.

9- بعض أنواع البلاستيك

درجات الحرارة الساخنة يمكنها أن تؤدي لتكوين أنواع من السموم داخل الأوعية البلاستيكية بعد ذوبانها بأجزاء البلاستيك أو تلفه، النوع الآمن من البلاستيك هو النوع القابل لدخول الميكروويف بسبب طبيعة تحمله للدرجات عالية الحرارة، ابتعد عن بلاستيك المعلبات مثل الزبادي والأكل السريع وحتى عند وضع البلاستيك الصحيح داخل غسالة الأطباق احرص على وضعه بعيدًا عن باقي المحتويات لأنه ربما يكون عرضة للتلف أيضًا.

10- أدوات الطهي ضد اللصق

الأدوات غير اللاصقة للطعام تعتمد في الأساس على مادة مبطنة لجدران الأواني وهي التي يمكن تلفها عند تعرضها لبعض الكيماويات داخل غسالة الأطباق.

11- المواد اللاصقة

ابتعد عن وضع أي مادة لاصقة داخل غسالة الأطباق مثل أن تضع برطمانا به استيكر ورقي عليه اسم أو لاصقة على كوب وما إلى ذلك، لأن تذوب عند غسيلها مباشرة والمادة اللاصقة يمكن أن تؤثر على غسالة الأطباق.

12- أواني الألومنيوم

المادة المطهرة داخل غسالة الأطباق هي الألكلاين وطبيعتها ستقوم بتلف الألومنيوم بصورة ملحوظة، من خلال فقدان اللون واكتساب لون أسود. الطريقة الأفضل هي غسيل الألومنيوم من خلال مزج الخل مع أي مشتق لكريم الترتار الذي يزيل البقع.

13- الأواني المطلية بالمينا

المينا تتأثر عند وضعها في غسالة الأطباق من خلال تكوين حفر وبقع داخل طبقة المينا وهو الأمر الذي سيؤدي لظهور الصدأ، والطريقة الأفضل هي غسله يدويًا.

14- الأواني القابلة للكسر

الأواني القابلة للكسر والرقيقة مثل الكريستال والفضيات عليها ألا تتعرض لضغط المياه والحرارة داخل غسالة الأطباق.

تذكر أيضًا أن الأواني الرخيصة قليلة الجودة سهلة التلف داخل غسالة الأطباق والأفضل غسلها يدويًا.

15- الأواني التي بها فتحات البخار

بعض الأواني تأتي بفتحات لإخراج البخار مثل أكواب زجاجية أو زجاجات الماء، وضعها داخل غسالة الأطباق يؤدي لتلفها بسبب تغير عوامل الضغط والبخار داخل الإناء مما يؤدي لكسرها أو الإضعاف من قدرتها على تحمل البخار وهو أمر شائع جدا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا