أمريكا تسحب مساعداتها من سوريا تمهيدا لإنسحاب كامل عقب دحر”داعش”

ذكرت شبكة سي.بي.إس نيوز التلفزيونية الإخبارية، اليوم الجمعة، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اتخذ قرارا بسحب كل المساعدات الامريكية من شمال غرب سوريا فى خطوة اعتبرت مقدمة لانسحابها من سوريا سريعا بمجرد إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم داعش.

وقالت الشبكة، نقلا عن مسؤولين بالإدارة الامريكية لم تذكر أسماءهم، إن الإدارة ستخفض عشرات ملايين الدولارات من الجهود السابقة المدعومة من الولايات المتحدة “للتصدى للتطرف العنيف ودعم المنظمات المستقلة ووسائل الإعلام المستقلة ودعم التعليم“.

وأضافت الشبكة، أن القرار اتخذ خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن طلب الرئيس ترامب مراجعة لكل المساعدات الأمريكية لسوريا.

وقالت (سي.بي.إس) “ينظر إلى المساعدات الأمريكية فى المنطقة الشمالية الغربية على أنها غير مؤثرة بشكل كبير فى سوريا على المدى البعيد“، ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية على طلبات من رويترز للتعليق.

