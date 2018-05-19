اليوم.. الأمير هاري يتزوج ميجان ماركل في زفاف العام ببريطانيا

يتزوج الأمير هاري خطيبته الأمريكية ميجان ماركل في حفل كبير ظهر اليوم السبت في كنيسة سانت جورج الملكية داخل قلعة وندسور.

من المتوقع أن يتابع الملايين من مشاهدي التلفزيون في جميع أنحاء العالم الزفاف في الوقت الذي يبدأ فيه الضيوف في الوصول إلى الكنيسة الساعة 0930 صباحا (0830 بتوقيت جرينتش) ، مع وصول أعضاء العائلة المالكة.

ونظمت المئات من الحفلات التجارية والمجتمعية في جميع أنحاء إنجلترا بمناسبة الزفاف.

ومكث هاري (33 عاما) وماركل (36 عاما) في فندقين منفصلين قرب وندسور مساء الجمعة.

وانضم إلى هاري شقيقه وأشبينه الأمير وليام (35 عاما)، بينما سترافق دوريا راجلاند (62 عاما) ابنتها ميجان ماركل.

ومن المقرر أن يحضر حوالي 600 ضيف مراسم الزفاف في الكنيسة وحفل استقبال تستضيفه الملكة إليزابيث الثانية في القلعة. وسيقيم والد هاري، الأمير تشارلز ، حفل استقبال مسائي لـ 200 ضيف.

وستتبع مراسم الزفاف، التي تستغرق ساعة واحدة مسيرة لمدة 20 دقيقة خارج القلعة في عربة تجرها الخيول.

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