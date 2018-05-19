جلوبل للطيران: الطائرة المنكوبة في كوبا كانت تقل 110 أشخاص

أعلنت شركة "جلوبل" للطيران المكسيكية، أن طائرتها المنكوبة التي كانت تستأجرها شركة الطيران الكوبية الحكومية "كوبانا دي افياثيون" وتحطمت الجمعة بعيد إقلاعها من مطار هافانا في رحلة داخلية كانت تقل 110 أشخاص هم 104 ركاب وطاقم من ستة أفراد مكسيكيين.

وقالت شركة "جلوبل" المعروفة أيضا باسم "ايرولينياس داموخ"، في بيان، إن الطائرة وهي من طراز بوينج 737-201 كانت تستأجرها الشركة الكوبية حين أقلعت في رحلة من هافانا إلى هولجوين (670 كلم شرق العاصمة) وعلى متنها 104 ركاب بالإضافة إلى طاقم من ستة أفراد مكسيكيين هم الطيار ومساعده وفني وثلاث مضيفات.

ولم يعرف في الحال عدد ضحايا هذه الكارثة، لكن الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل الذي سارع إلى معاينة حطام الطائرة حذر من أن الحصيلة ستكون مرتفعة.

وقال الرئيس الكوبي، "وقع حادث جوي مؤسف، والأخبار غير مشجعة ويبدو أن هناك عددا كبيرا من الضحايا".

وبعيد إقلاعها من المطار سقطت الطائرة في حقل للبطاطا قريب من المدرج وقد أدى سقوطها إلى تحطمها واشتعال النيران فيها.

وبحسب الإعلام الرسمي فإن عدد الناجين من الكارثة قد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.

ووقع آخر حادث تحطم في كوبا في أبريل 2017 عندما تحطمت طائرة نقل تابعة للقوات المسلحة مع ثمانية رجال كانوا على متنها في منطقة جبلية في غرب البلاد.

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