واشنطن تفرض عقوبات على حلفاء رئيس فنزويلا مادورو قبل الانتخابات

أضافت الولايات المتحدة أمس الجمعة قياديا بالحزب الاشتراكي الحاكم وثلاثة فنزويليين آخرين إلى قائمة عقوباتها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات بحق ديوسدادو كابيلو روندون، النائب الأول لرئيس الحزب، لتورطه في عمليات ابتزاز وغسيل أموال وصادرات معدنية غير مشروعة وأنشطة تهريب المخدرات.

وقال البيان، إن كابيلو أساء استخدام مناصبه الحكومية في السعي وراء أنشطة غير مشروعة وفاسدة للسيطرة على الوكالات الحكومية والمسئولين العسكريين في فنزويلا وتوجيههم.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قوله إن الشعب الفنزويلي يعاني "في ظل سياسيين فاسدين يشددون قبضتهم على السلطة بينما يضعون المال في جيوبهم".

وتأتي العقوبات قبل يومين من الانتخابات التي يسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية جديدة.

يذكر أن كابيلو، هو الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفنزويلية، وكان ليفتنانت سابق في الجيش وأصبح وزيراً للداخلية والعدالة في عهد الرئيس السابق هوجو تشافيز، الذي توفي في عام .2013

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شقيق كابيلو، خوسيه ديفيد كابيلو روندون، المشرف الحالي على الإدارة الوطنية المتكاملة للجمارك والضرائب.

وقالت الوزارة إن الشقيقين هما المستفيدان الرئيسيان من عمليات الابتزاز ضد الشركات الخاصة المحلية والأجنبية.

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