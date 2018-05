أمن الدولة السعودي يكشف هوية المتهمين بالتواطؤ مع جهات أجنبية

المتوسط:

كشفت رئاسة أمن الدولة السعودي، معلومات جديدة عن هوية المجموعة التي ضبطتها بعد قيامها بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية.

ووفقا لـ “روسيا اليوم”، تتكون المجموعة من 4 رجال و3 نساء، هم: إبراهيم عبد الرحمن المديميغ، ومحمد فهد الربيعة، وعبد العزيز محمد المشعل، ولجين هذلول الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان فهد النفجان، وشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليا.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة صرح بأن الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي.

وتمكنت الجهة المختصة من القبض على عناصر تلك المجموعة البالغ عددهم 7 أشخاص، فيما لا يزال العمل جاريا على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

تجدر الإشارة إلى أن لجين هذلول ناشطة حقوقية سعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

