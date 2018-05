المتوسط:

أغلقت المحال التجارية في الهند أبوابها في الجزء الأكبر من إقليم كشمير، ذي الغالبية المسلمة الذي يشهد توترا ومواجهات مع باكستان، احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وفي كبرى مدن الولاية سريناغار، أغلقت المحال أبوابها وخلت الشوارع من المارة باستثناء بعض دوريات الشرطة والقوات الخاصة، بينما فرضت إجراءات أمنية مشددة تمهيدا لزيارة مودي التي تستمر يوما واحدا.

وقطعت السلطات خدمات الهاتف النقال في المنطقة وفرضت حظرا للتجوال في بعض أحياء سريناغار.

وكانت جماعات انفصالية معادية للحكم الهندي لكشمير دعت إلى إضراب ومسيرة احتجاج في ساحة المدينة. وقد وضعت الشرطة أسلاكا شائكة لإغلاق الشوارع الرئيسية والساحة لمنع أي شخص من الوصول إليها.

وأمرت السلطات، المدارس والمعاهد والجامعات بالبقاء مغلقة السبت تجنبا لأي تظاهرات طلابية.

وتأتي زيارة مودي غداة مقتل 8 مدنيين 4 في الهند و4 في باكستان وجندي هندي في تبادل كثيف لإطلاق النار وقذائف الهاون بين جيشي البلدين.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني في 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة، وخاضا حربين في هذا السياق.

The post إضراب مواطنو كشمير احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية