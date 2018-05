المتوسط:

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن اثنين من كوريا الشمالية انشقا وفرا إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت وعثر عليهما في البحر الأصفر.

وقالت الوكالة إن جيش كوريا الجنوبية رصد الاثنين في قارب قرب الحدود البحرية بين الكوريتين وإن أحدهما ضابط بالجيش وإنهما أظهرا استعدادهما للانشقاق.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الوحدة لطلب التعقيب.

جاء الانشقاق بعد أن رفضت كوريا الشمالية الموافقة على قائمة من الصحفيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، مما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونجيانج بالحد من التوترات في المنطقة.

The post انشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية