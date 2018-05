باراجواى تفتتح سفارتها فى إسرائيل بمدينة القدس الاثنين

المتوسط:

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناحشون، أن باراغواي ستفتتح سفارتها بإسرائيل في مدينة القدس يوم الاثنين القادم، بعد أيام من احتفال الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى هناك.

وقال ناحشون، في تغريدة عبر موقع “تويتر” إن “رئيس باراغواي، هوراسيو كارتيس، سيصل إلى إسرائيل مساء غد الأحد، لافتتاح سفارة باراغواي في القدس يوم الاثنين”، واصفا الحدث بأنه “يوم تاريخي لأمتنا”.

وأعلن وزير خارجية باراغواي، إيلاديو لويساغو، أمس الجمعة، في حديث لإذاعة 970 أي.أم، أنه “تم اتخاذ قرار نقل السفارة بشكل مستقل دون التأثر بموقف أي دولة أخرى. قام باتخاذه رئيس الدولة”.

وبذلك تصبح باراغواي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية بعد غواتيمالا، تحذو حذو الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس.

وكانت حركة “حماس”، قد دعت إلى الخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج بنقل السفارة الأمريكية إلى قدس، حيث توجه آلاف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر في اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطيني وجرح الآلاف منهم.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وهذا ما تم بالفعل يوم 14 أيار/مايو.

