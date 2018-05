السعودية توافق على إطلاق سراح ألف سجين إثيوبي

المتوسط:

أعلنت الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، أن السلطات السعودية وافقت على الإفراج عن السجناء الإثيوبيين الذين يقبعون في السجون ومراكز التوقيف بالمملكة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

فيما نقل موقع “فانا” الإثيوبي عن متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، قوله إن حوالي ألف سجين سيتم إطلاق سراحهم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد وصل، يوم الخميس، إلى الرياض في زيارة رسمية، تلبية لدعوة وجهها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وخلال زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط، اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي مع المسؤولين السعوديين، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

وعلم يوم السبت، أنه في أعقاب محادثات أجراها أحمد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن طلب رئيس الوزراء من الملك سلمان بإطلاق سراح السجناء الإثيوبيين قد وجد قبولا تاما.

يذكر أن عشرات الآلاف من الأجانب يقبعون حاليا في سجون المملكة العربية السعودية، أدين معظمهم بتهمة خرق قوانين الهجرة.

