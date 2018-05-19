جورج وأمل كلوني أبرز حضور حفل الزفاف الملكي (فيديو وصور)

بدأ مشاهير الفن والإعلام ورجال السياسة التوافد إلى قلعة وندسور اليوم السبت في انتظار زفاف الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل، في حدث يأمل البعض أن يضخ دماء جديدة في عائلة مالكة يمتد تاريخها منذ ألف عام.

وتعقد مراسم الزفاف بكنيسة "سان جورج" التي تعود للقرن الخامس عشر، ويدير المراسم كاهن "وندسور" مع كبير أساقفة "كانتربري"، جاستن ويلبي، والزعيم الروحي للطائفة الإنجليكانية، وسيشرفان على تبادل عهود الزواج.

وأبرز الحضور في الحفل دايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، ألتون جون، والنجم الإنجليزي إدريس إلبا والإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، وكذلك المذيع التليفزيوني جيمس كوردن، كما جاءت إلى كنيسة سان جورج لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز.

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