الأمم المتحدة تبدي قلقها تجاه سلامة وحماية المدنيين في دمشق

أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها حيال سلامة وحماية المدنيين في اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق وفي أماكن أخرى من العاصمة السورية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأنباء الواردة تفيد باستمرار أعمال القتال بين القوات الحكومية وتنظيم داعش في أجزاء من المنطقتين، وإن الآلاف ما زالوا محاصرين في القتال الذي أسفر عن وفيات وإصابات وتشريد بين المدنيين، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية الأساسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أنها تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في عدد من المناطق السورية.

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