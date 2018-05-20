مقتدى الصدر يجدد مساعيه لتشكيل حكومة عراقية جديدة شاملة دون إقصاء

جدد الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، فجر اليوم، الأحد، مساعيه لتشكيل حكومة عراقية جديدة شاملة للجميع دون إقصاء.

وقال الصدر عقب اجتماعه في بغداد برئيس الحكومة حيدر العبادي "اجتماعنا مع العبادي هو رسالة اطمئنان للجميع أن الحكومة المقبلة ستكون شاملة للجميع دون إقصاء لأحد أو تفريق".

وأضاف "يدنا ممدودة للجميع لتشكيل حكومة بأسرع وقت".

من جانبه، دعا رئيس الحكومة، حيدر العبادي، جميع الكتل السياسية، إلى "قبول نتائج الانتخابات رغم الاعتراضات، وطلب من مفوضية الانتخابات النظر في طلبات الاعتراضات من أجل الإسراع في عقد البرلمان الجديد اجتماعاته".

وقال "إننا نعمل مع الكتل السياسية على تشكيل حكومة قوية توفر الخدمات وفرص العمل، وهناك تطابق في وجهات النظر مع الصدر لتشكيل حكومة تستوعب الجميع".

وقاد الصدر خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مع رجل الدين عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، وسفراء دول الجوار العراقي، باستثناء إيران، فضلا عن تلقي اتصالات هاتفية من زعماء العملية السياسية في العراق، كرست لمناقشة شكل الحكومة العراقية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية.

وتصدرت قائمة سائرون، التابعة للزعيم الشيعي مقتدي الصدر، نتائج الانتخابات، وتلتها كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، رئيس منظمة بدر، ومن ثم حلت ثالثا كتلة النصر بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي.

وينتظر أن يبدأ البرلمان العراقي المنتخب عقد جلساته بعد مصادقة المحكمة الاتحادية في العراق على نتائج الانتخابات.

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