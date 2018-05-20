الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية يصل المغرب للمشاركة في الدروس الحسنية

وصل أمس، السبت، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إلى المملكة المغربية؛ في زيارة تستغرق نحو أسبوع يشارك خلالها فى الدروس الحسنية بالقصر، التى تقام سنويا في شهر رمضان؛ وكان في استقبال فضيلته بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، سفير مصر بالمغرب، أشرف إبراهيم.

وتأتى مشاركة مفتى الجمهورية فى فعاليات الدروس الحسنية، تلبية لدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث سيلقى فضيلته محاضرة بحضور الملك، وعدد من العلماء من المغرب، ومختلف الدول الإسلامية في إطار احتفال المملكة بشهر رمضان المعظم.

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