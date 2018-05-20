9 منظفات فعالة يمكنك صناعتها بالمنزل

الكثير من المنظفات في المخزن أو أدراج المطبخ هي منظفات فعالة وجيدة جدًا وغير مكلفة مثل الصودا الخبز والخل، الآن تستطيعي غسيل كافة الأواني حتى لو كانت بالعشرات مع المنظفات المنزلية التي تحافظ على الأواني وعلى بشرتك أيضًا كونها طبيعية وخالية من المواد الكيميائية القوية والمؤثرة بالجلد كما ذكر موقع Good Housekeeping.

نصيحة للأمان: لا تجمعي أبدا بين المنظفات القائمة على الأمونيا مع مبيضات الكلور أو المواد المبيضة، مثل منظفات الغسيل، لأن الأبخرة الناتجة عن ذلك التفاعل سامة وخطيرة جدًا.

1- منظف النحاس

ستحتاجين إلى:

– خل أبيض أو عصير ليمون

– ملح طعام

قومي برش الملح على الأواني النحاسية ثم قومي بدعك الأواني مع الليمون أو الخل ثم اغسليها بالماء ونشفيها جيدا.

2- منظف متعدد الإستخدامات ومزيل للروائح

ستحتاجين إلى:

– 4 ملاعق كبيرة من البيكنج صودا

– ربع كوب ماء فاتر

يمكنك مزج المكونات وإستخدامها في تنظيف الأجهزة أو الثلاجة كما أنه يمكنك تلميع الستانلس ستيل من خلال مسحه بنفس المنظف.

3- منظف الزجاج

ستحتاجين إلى:

– 2 كوب ماء

– نصف كوب خل أبيض أو خل التفاح

– ربع كوب كحول بتركيز 70%

– نقطة أو نقطتين من مستخلص البرتقال للإضافة الرائحة.

قومي بمزج المكونات في بخاخة واستخدميها عند مسح الزجاج من خلال إستخدام فوطة أو قطعة ناعمة من القماش.

تذكير: لا تقومي بمسح الزجاج في يوم حار أو درجة حرارة عالية لأنها تترك آثار في الزجاج.

4- منظف المسطحات القوية

ستحتاجين إلى:

– نصف ليمونة

– نصف كوب من مسحوق البورق( أي مادة مشابهة للمساحيق المطهرة للملابس)

قومي بإستخدام المزيج خاصة عند إزالة البقع من البورسلين والمواد المشابهة من خلال غمس الليمونة في المادة المطهرة ثم افركي السطح جيدا بالليمونة وأخيرا قومي بغسله.

5- منظفات الشحم والمواد الزيتية

ستحتاجين إلى:

– نصف كوب من الأمونيا الممزوجة مع الماء بمقدار 1 جالون تقريبا.

الخليط يعتبر مطهر ومنظف قوي خاصة مع المواد الصعبة حيث يمكنك من تنظيف قفازات الفرن من آثار الدهون أو حتى أي سطح آخر تعرض للزيوت.

6- مزيل حلقات الماء

ستحتاجين إلى:

– جزء من معجون الأسنان ( تجنبي جل الأسنان)

– جزء من بيكنج صودا

إذا وجدتي أثر حلقات الماء في أي مكان (بخلاف الخشب غير المعالج والأنتيكات) يمكنك بَل قطعة قماش بالماء ووضع الخليط عليها ثم مسح المكان الذي تريديه، وبعد ذلك قومي باستخدام قطعة قماش ناعمة من أجل مسحة أخرى تضفي اللمعان.

7- منظف البقع من الملابس (الإختيار الأخير)

ستحتاجين إلى:

– 1 جالون من الماء الساخن

– 1 كوب من بودرة منظف غسالة الأطباق

– 1 كوب من مبيض الكلورين (غير مُركّز)

يمكنك استخدام المزيج لإزالة البقع من أي سطح (بخلاف الألومنيوم) من خلال نقع المكان بالمزيج لمدة 15-20 دقيقة حتى تزول آثار البقعة.

8- منظف الرخام

ستحتاجين إلى:

– نقطة أو نقطتين من منظف بسيط للأواني

– 2 كوب ماء دافئ

قومي بمسح الرخام بالمزيج ثم امسحيه جيدا.

تحذير: لا تقومي بمسح الرخام بالخل أو الليمون أو أي مادة حمضية لأنها تعرض الرخام للتآكل.

9- منظف متعدد الأغراض برائحة مميزة

ستحتاجين إلى:

– 1 جزء من الخل الأبيض

– 1 جزء من الماء

– قشر ليمون

– أغصان الروزماري

امزجي الخليط جيدا ثم ضعيه في بخاخة وهزيه جيدا واتركيها لمدة أسبوع، وبعد ذلك يمكنك إستخدام الخليط مع الأثواب أو السجاجيد حيث أنه يحتوي على آثار تنظيفية كما أنه معطر وذو رائحة مميزة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا