سيتزوج روجينا وينتقم لأسرته.. برج الحمل يكشف نهاية كلبش 2

عقب الإفطار، شاهدت عددا كبيرا من المسلسلات والإعلانات أملا في إيجاد القريب منها لذوقي، توقعت في البداية أنني سوف أنجذب إلى الأعمال الكوميدية البعيدة عن القضايا الهامة لأخذ قسط من الانبساط والهدوء النفسي، لكن بعد مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل “كلبش 2” تغير رأيي وحالي أيضا. حيث استطاع المخرج الشاب بيتر ميمي بث حالة من الفضول في روحي لمعرفة نهاية المسلسل الذي بدأ العام الماضي ومستمر معنا هذا العام، فلا أستطيع أن أنسى نظرة الفنان أمير كرارة لجثث زملائه الذين قتلوا غدرا في الكمين، ولا نظرة النصر التى ملأت عيون أهالى القرية بعد إلقاء القبض على “أبو العز الجبلاوي” على يد “سليم الأنصاري”. هل أنت مثلي وترغب في معرفة نهاية المسلسل؟.. هناك حيلة دعنا نلجأ إليها وهي الأبراج الفلكية فكل الصفات التي عرفناها العام الماضي عن ضابط الشرطة “سليم الأنصاري” تشبه صفات برج “الحمل” الذي لديه ردود أفعال انتقامية ولا يستطيع العيش دون أخذ الثأر والذي أيضا يسعى إلي إثبات فكرة معينة في ذهنه وصفات أخري عن برج “الحمل” إذا عرفتها مؤكد أننا سوف نعرف تفاصيل الحلقة المقبلة وما سوف يفعله “الأنصاري”.. ولعل أبرزها

1- يجذب الحاضرين بملامح وجهه

ملامحه الحادة تجعل الجميع يقف أمامه في صمت وفي انتظار رد فعله الذي لا يظهر أبدا ولا يمكن توقعه، لذلك "الأنصاري" مؤكد أنه سينتصر في النهاية.

2- يرغب في قيادة الآخرين.. وآخرون يحبون السير وراءه

ليس فقط قائدا ناجحا في تنظيم العمل ووضع قواعد يسير عليها فريق العمل، وإنما أيضا في المعاملة مع الفريق، وأسلوبه الودود ومشاعره الإنسانية السر وراء هذا، وهذا ظهر في حلقة أمس، عندما قام "الأنصاري" بالاتصال بأحد أصدقائه لمعرفة كل شىء عن الضابط الذي سيعمل معه في الحلقات المقبلة، وإنسانيته أيضًا ظهرت عندما ترك ملابسه الشتوية لمن يحتاجها في القسم.

3- يستمتع بكل شيء يحدث حوله

يستمتع بكل خطوة يقدم عليها في يومه، في الصباح يذهب إلى النادي ساعة وأكثر ثم يهرول إلى العمل، وبعد العمل يذهب للتنزه مع الأصدقاء، ولا تغمض عينه إلا وهو فاعل شيئا مفيدا لذاته.. أعتقد أن "الأنصاري" هكذا فكانت علاقته جيدة للغاية مع زوجته وشقيقته قبل قتلهما في الحلقة الأولى.

4- يتغلب على مخاوفه

لديه مخاوف يعاني منها خاصة فقد شخص غال وعزيز عليه، لكنه يتغلب عليها بوضع الخطط المستقبلية والبديلة أيضا، كما أنه يثق بحاله وبقدراته جيدا وهذا يساعده كثيرًا على كسر الخوف.

5- على استعداد لبدء المحاولة في أي شيء جديد على الأقل مرة واحدة

أعتقد أنه أكثر شخص على الكوكب يحاول ويحاول كثيرًا، حتى إن أصابه اليأس وتخلى عنه الأمل، فهو يا عزيزي يستمتع بالمحاولة أكثر من النجاح، وهذا مؤشر أن "الأنصاري" سوف يقف مرة ثانية أمام المتربصين.

6- يسعى إلى الأفضل دائما

لا يكتفي عند تحقيق حلم بعينه، فطوال الوقت يضع الأحلام ويسعى وينفذ بجد ليصل إلى أفضل شىء، وهذا يعطي له ثقة كبيرة في النفس.. مظبوط يشعر أنه قادر على العالم وكل تحدياته، أى أن الأنصاري سوف ينجذب إلى امرأة جديدة ويسعى إلى العيش معها والبدء من جديد، وأعتقد أنها سوف تكون الصحفية التى قابلها في القسم.

عزيزي.. الصفات السابقة تلخص الكثير عن برج الحمل الذي يشبه له "سليم الأنصاري"، ومؤكد أنك الآن توقعت النهاية والتى محتمل أن سليم لن يتقاعد عن العمل وسيظل يسعى في أخذ ثأر عائلته وطفله الذي لم يأت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا