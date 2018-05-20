رئيس كوريا الجنوبية يزور واشنطن غدا الإثنين للقاء ترامب قبل القمة بين كوريا الشمالية وأمريكا

من المقرر أن يقوم رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، بزيارة واشنطن، غدا، الإثنين، للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وستستمر الزيارة أربعة أيام، وسيغادر مون من مطار سول في منطقة سيونجنام بإقليم جيونجي، بعد ظهر غد، الإثنين، وسيصل إلى واشنطن في نفس اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بمسئولين أمريكيين كبار، في شئون السياسة الأمنية والدبلوماسية، صباح الثلاثاء المقبل.

وسيجري بعد ذلك محادثات مباشرة مع ترامب، ستعقبها قمة موسعة، خلال مأدبة غداء، تشمل مساعدين كبار للزعيمين.

ومن المرجح أن تستمر المحادثات لفترة طويلة، حيث إنها تأتي بعد أن ألغت كوريا الشمالية بشكل مفاجئ محادثات مقررة مع سول، وهددت بإلغاء مشاركتها في القمة المقبلة مع أمريكا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا