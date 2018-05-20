الكحل يعالج الصداع ويقتل الجراثيم.. 6 فوائد إذا استخدمت نوعا مضمونا

الكحل من أدوات التجميل المعروفة منذ عهد الفراعنة، فيمكن أن تتخلى أي فتاة عن جميع أدوات التجميل الخاصة بها إلا قلم الكحل، والأسود على وجه التحديد، ويتوفر حاليا العديد من الألوان والدرجات منه، مثل الأزرق والأخضر والبني وغيرها، فالكحل يضيف لمسة جمالية لأي فتاة، واستخدامه لا يقتصر على تجميل العين فقط، فهو يحتوي على مشتقّات مادة الزنك وأكسيد الزنك، ويختلط بعنصر الرصاص، ومادة الزنك من المواد المفيدة للعين؛ لقدرتها على حمايتها من التأثيرات الضّارة، لذلك فالكحل له العديد من الفوائد وأيضًا الأضرار إذا تم استخدامه بطريقة غير صحيحة أو عند اختيار أنواع رديئة منه ومن فوائده:

1- الكحل يساعد في قتل الجراثيم والطفيليات، فعند استخدامك أنواعا جيدة منه يحافظ على سلامة عينك من الفطريات والبكتيريا.

2- يقلّل الكحل من الاحتقان المرضي في العين ويحافظ على حدة البصر، وقديما كانوا يستخدمونه للأطفال لمساعدتهم على الرؤية بوضوح، كما أنه يحمي العيون من أشعة الشمس.

3- الكحل يساعد في إنبات الرموش، فمعروف عن فوائد الكحل الأسود أنه ينبت الشعر وينشط البصيلات، والكثير من المستحضرات المعالجة للصلع، يدخل فيها الكحل.

4- الكحل علاج للصداع ولأعصاب العين، ويخلصك من آلام الجروح والقروح والدمامل، فالعديد من الوصفات تعالج الصداع، ومنها خلط الكحل مع العسل ووضع القليل منه على العين.

5- كبار السن يستخدمون الكحل لتقوية النظر، وعلاج غزارة الدموع وارتخاء الأجفان.

6- انتشرت عادة تكحيل الأطفال في الأرياف بعد الولادة لحماية العين من الجراثيم فمادة الزنك الموجودة في الكحل مفيدة للعين؛ لقدرتها على حماية العين من التأثيرات الضارة لبعض الميكروبات.

أضرار الكحل

1- يعتبر الكحل مضرًا في حالة استخدام أنواع غير مضمونة يدخل فيها عنصر الرصاص الضار بجسم الإنسان، لذلك عليك الحذر عند شراء الكحل ومحاولة اختيار أنواع جيدة ومعروفة والابتعاد عن أماكن بيع مستحضرات التجميل الرديئة أو التي يتم بيعها في عربات مترو الأنفاق.

2- احرصي على غسل العين قبل وضع الكحل بها، وانتظري حتى تنشف العين من الماء، لأن وضع الكحل مع الماء يلصق في العين ويسبب الكثير من الضرر.

3- لا تضعي الكحل في عينك طوال اليوم حتى لو كان من أجود الماركات، واحرصي على غسله من عينيك عند النوم، لأن النوم بالكحل يسبب التهابات في العين.

4- علينا التخلص من العادة السيئة التي يتبعها الكثير من الأمهات، وهي وضع الكحل في عين الأطفال، لأنها تسبب التهابات حادة في العين، كما أن الكحل يحتوي على نسبة عالية من الرصاص تضر بالطفل، فبعض الأطباء أوضحوا وجود علاقة بين استخدام الكحل وتسمم الرصاص عند الأطفال.

5- احرصي على عدم استخدام أنواع رديئة من الكحل، فأجودها هو الكحل البلدي المصنوع من اللبان الدكر وهو من أفضل الوسائل الطبيعية لتجميل العينين، أو المصنوع من "نوى التمر" فهو يساعد على تقوية رموش العينين.

الكحل من أدوات التجميل المهمة لكل فتاة، فاختاري الأنواع المضمونة، واحرصي على غسل وجهك وإزالة بقايا المكياج قبل النوم للحفاظ على نضارة بشرتك وسلامة عيونك.

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