ممثلو التبو وأولاد سليمان يوقعون اتفاقا جديدا للتعايش السلمي في منطقة الحجارة بسبها

ايوان ليبيا – وكالات :

وقَّع ممثلون عن قبيلتي أولاد سليمان والتبو من سكان منطقة حجارة في مدينة سبها، اتفاقًا للتعايش السلمي وحسن الجوار بالمنطقة، في إطار جهود تحقيق السلم الاجتماعي في المنطقة، على وقع توتر أمني تشهده المدينة منذ مطلع فبراير الماضي.

ونص الاتفاق على الاحترام المتبادل بين الطرفين، وعدم الاعتداء على الأشخاص وعدم انتهاك حرمات المنازل وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة.

واتفق الموقعون على وثيقة الاتفاق على عدم التستر على أي شخص يرتكب عملاً غير أخلاقي وإجرامي أو مخالفًا للأعراف والأخلاق والآداب العامة، وتحميل مسؤولية الأفعال المخالفة من أي طرف لمرتكبيها.

واشار الاتفاق إلى ان المجرمين لا قبيلة لهم وبالتالي يتوجب التعامل معهم على أساس جرائمهم، وعدم نقل المشاكل القبلية إلى داخل منطقتنا السكنية، وتشكيل لجنة من الطرفين لمتابعة بنود الاتفاق.

ووقَّع على الاتفاق عن قبيلة التبو كل من الحاج محمد سيدي والحاج علي سيدي وصالح موسى وعبدالرحمن آدم، وعن أولاد سليمان كل من محمد علي إبراهيم وعمر أحمد محمد وميلود مسعود خليفة ومبروك عبدالله مسعود.

وكان المجلس الأعلى لمدن وقبائل فزان أعلن الاسبوع الماضي، عن تواصلهم إلى اتفاق مع أعيان قبيلة التبو الأحد الماضي، على إيقاف أي أعمال قتالية وعدم الدخول لأحياء المدينة، إضافة لوقف التصعيد الإعلامي.

وشهدت مدينة سبها مؤخرا، تصعيدا عسكريا ومواجهات مسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

الجدير بالذكر ان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قرر الأربعاء الماضي، تشكيل قوة عسكرية يكون قوامها لواء، وذلك لحماية وتأمين منطقة الجنوب.

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