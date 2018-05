المتوسط:

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن توصله لاتفاق مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على إطلاق سراح الملياردير السعودي المحتجز في المملكة، محمد حسين العمودي،

وجاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، بعد عودته من جولة زار خلالها السعودية والإمارات.

وقال أبي أحمد عن العمودي: “اتفقنا مع ولي العهد أن يتم إطلاقه اليوم ويغادر الشيخ المملكة معي ولكن أُخبرت في منتصف الليل أنه سيتأخر بسبب بعض الإجراءات”، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية.

وامتدح رئيس الوزراء الإثيوبي، الملياردير السعودي، الذي يمتلك استثمارات عدة في إثيوبيا، معتبرا أن قضيته تعتبر قضية كل إثيوبي، وواصفا إياه بأنه داعم للمشروع الوطني والإنساني في البلاد.

وقد تم اعتقال الرجل الذي يعد من أكبر رجال الأعمال السعوديين ثروة، عام 2017 بسبب قضايا فساد من قبل لجنة مكافحة الفساد في المملكة.

The post إثيوبيا تعلن إطلاق سراح الملياردير السعودي “العمودي” من سجن المملكة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية