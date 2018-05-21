تشارلز وهاري.. هل يخطف ليفربول الجوهرة السادسة بـتميمة الأمراء

أن تشهد حياتك بعض الأحداث في وقت واحد فإنك قد تعتبر ذلك من قبيل الصدفة، لكن إذا تكرر الأمر أكثر من مرة فإنه يدفعك إلى التفاؤل أو التشاؤم وفقا لنوع الأحداث التي تتعرض لها هل هي سعيدة أم حزينة؟.. هذا ما يحدث الآن مع الجماهير الإنجليزية، وتحديدا جماهير فريق ليفربول التي تترقب ما ستسفر عنه نتيجة مباراة فريقها أمام ريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا المقرر لها 26 من الشهر الجاري، التي تستضيفها مدينة كييف الأوكرانية.

ليفربول سبق وحصل على بطولة دوري الأبطال 5 مرات، منها 4 مرات بالمسمى القديم للبطولة (كأس الأندية الأبطال) أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 والمرة الخامسة كانت بالمسمى الجديد (دوري أبطال أوروبا) عام 2005، وفي مرتين من الخمس مرات التي حصل عليها الفريق الإنجليزي شهدت الساحة العالمية نفس الأحداث.

البداية كانت في بطولة 1981، حيث توج ليفربول باللقب على حساب ريال مدريد بعد أن فاز عليه في المباراة النهائية بهدف دون رد، وأقيمت هذه المباراة يوم 27 مايو على ملعب بارك دي برنس في العاصمة الفرنسية باريس، وتأهل ليفربول للمباراة النهائية في هذا العام على حساب بايرن ميونيخ بالهدف الاعتباري، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في انجلترا بالتعادل السلبي، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما تأهل ريال مدريد على حساب إنتر ميلان، حيث انتهى لقاء الذهاب، الذي أقيم في مدريد بفوز الفريق الملكي بهدفين دون رد، وانتهت مباراة العودة بفوز الفريق الإيطالي بهدف نظيف ليصعد الريال بعد فوزه بمجموع المباراتين 2-1.

وشهد هذا العام حفل زفاف الأمير تشارلز أمير ويلز على الأميرة ديانا، حيث أقيم حفل الزفاف يوم 29 يوليو 1981، كما شهد هذا العام محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني على يد التركي علي أغا الذي قام بإطلاق النار عليه وأصابه بإصابات بالغة.

وفي عام 2005 كانت جماهير ليفربول على موعد مع التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخهم بعد مباراة ماراثونية أمام ميلان الإيطالي، قدم خلالها لاعبو الريدز أداءً رائعًا، واستطاعوا العودة للقاء بعد أن كان الميلان متقدما بثلاثية نظيفة في الشوط الأول أحرزها باولو مالديني هدف وهيرنان كريسبو هدفين، لكن في الشوط الثاني عاد ليفربول للمباراة عن طريق القائد ستيفن جيرارد وفلاديمير شيمستر وتشابي ألونسو، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 3-3 احتكم الفريقان لركلات الجزاء التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 3-2.

الغريب أن هذا العام شهد أحداثا مشابهة إلى حد كبير لما حدث عام 1981، حيث أقيم حفل زفاف الأمير تشارلز وكانت هذه المرة على كاميلا دوقة كورنوال وتحديدا يوم 9 أبريل 2005، كما شهد هذا العام وفاة البابا يوحنا بولس الثاني والذي تعرض لمحاولة اغتيال عام 1981.

المثير للدهشة والذي يدعو جماهير ليفربول للتفاؤل قبل نهائي الموسم الحالي المقرر له 26 مايو الجاري أن بعض الأحداث التي وقعت عامي 1981 و2005 تكررت العام الجاري، حيث شهد زواج الأمير هاري نجل الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة الذي احتفل بزفافه على الممثلة ميجان ماركل يوم 19 مايو الجاري.

ما حدث في بطولتي 1981 و2005 يدفع العديد من عشاق ومحبي ليفربول للتساؤل حول: «هل يصبح زفاف الأمراء تميمة حظ للفريق في بطولة دوري الابطال أم ينهي ريال مدريد مسلسل الاحداث السعيدة لجماهير الريدز؟».

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