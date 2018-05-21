أفيس يتوج بكأس البرتغال للمرة الأولى في تاريخه بعد إقصاء لشبونة

كتب: علي الزيني

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس بكأس البرتغال، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على سبورتينج لشبونة، بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، على الملعب الوطني.

سجل أليكساندري جويديس هدف التقدم في الدقيقة 16، وعزز اللاعب ذاته تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان في الدقيقة 72، وأدرك فريدي مونتيرو هدف تقليص الفارق لسبورتنج في الدقيقة 85.

يذكر أن فريق بنفيكا هو أكثر الأندية تتويجا بلقب هذه البطولة، حيث فاز باللقب 32 مرة سابقة، في حين يأتي سبورتينج لشبونة في المركز الثاني برصيد 20 لقبا، يليه بورتو في المركز الثالث برصيد 19 لقبًا.

وصعد أفيس لهذا الدور بعد تغلبه على فيلاريال 1/ صفر في الدور الثاني، ثم الفوز على يونياو ليريا 3/ صفر في دور الـ32، ثم الفوز على يونياو 5/ 1 في دور الستة عشر، ثم الفوز في دور الثمانية على ريو آفي 5/ 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 4/ 4، ثم الفوز في الدور قبل النهائي على كالديس 3/ 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما صعد سبورتينج لشبونة لهذا الدور بتغلبه على أوليروس 4/ 2 في الدور الثاني، ثم الفوز على فامليكو 2/ صفر في دور الـ32، ثم الفوز على فيلافيردينس 4/ صفر في دور الستة عشر، ثم الفوز على كوفا دا بيدادي 2/ 1 في دور الثمانية، ثم الفوز في الدور قبل النهائي على بورتو 5/ 4 بركلات، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والإياب بفوز كل فريق على الآخر بهدف نظيف.

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