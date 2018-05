المتوسط:

أعلنت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش، مسئولية التنظيم عن الهجوم الذي استهدف كنيسة في جمهورية الشيشان الروسية وأودى بحياة 3 أشخاص.

وكانت قد أفادت لجنة التحقيق الروسية في بيان بأن أربعة أشخاص هاجموا الكنيسة الأرثوذكسية يوم السبت فقتلوا اثنين من رجال الشرطة وأحد المصلين.

وتابعت اللجنة : “ولقي المهاجمون حتفهم”.

