مقتل 12 مدنياً إثر هجوم مسلح على سوق تجاري في مالي

قُتل 12 مدنياً على الأقل في سوق تجارية شمال مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو إثر هجوم مسلح أعقبه تعرض أحد جنود الجيش لإطلاق نار أثناء وجوده في السوق.

وقال مصدر عسكري في القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد) يوم أمس (الأحد)، إن الحادث وقع في سوق تجارية في منطقة بوليكيسي القريبة من الحدود الشمالية لمالي مع بوركينا فاسو، وإن “الجنود الماليين العاملين تحت قيادة قوة مجموعة الخمس في الساحل هم محور هذه القضية”.

وأضاف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “أحد هؤلاء الجنود تعرض لإطلاق نار من قبل مسلح في سوق تجارية في منطقة بوليكيسي. بعدها وفي ظروف لم تتضح بعد، قُتل 12 مدنياً على الأقل في المكان”، مشيراً إلى أن الاتصالات بين باماكو وهذه المنطقة صعبة في الوقت الراهن.

من جهته قال مصدر عسكري مالي، أن “التحقيق هو من سيكشف ملابسات كل ما جرى”.

واضاف: “من الصعب الاتصال هاتفياً بالمنطقة. يجب إجراء تحقيق لمعرفة كيف قتل المدنيون ومن أطلق النار على الجندي”.

