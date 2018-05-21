الرئيس الفنزويلي يفوز بولاية رئاسية ثانية

عين ليبيا

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية في الاقتراع الذي جرى الأحد وطعن منافسوه بشرعيته مطالبين بإعادة تنظيمه في وقت لاحق من العام.

ولم يشارك إلا 46 بالمئة من الناخبين في الاقتراع الذي قاطعته المعارضة ودانته معظم دول العالم لكنه منح مادورو ولاية ثانية إلى العام 2025.

وقال منافسه الرئيسي هنري فالكون قبل إعلان النتيجة: لا نعترف بهذه العملية الانتخابية على أنها شرعية وصادقة بالنسبة الينا لم تجر انتخابات ويجب تنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا.

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