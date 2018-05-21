رئيس حزب الاخوان يدعو لتدخل دولى ضد الجيش الليبى بسبب عملياته لتحرير درنة من الارهاب

ايوان ليبيا – وكالات :

أدان رئيس حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين محمد صوان، القصف والحصار الذي تتعرض له مدينة درنة من قبل قوات الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر وفق ما نشر على صفحته الشخصية في فيسبوك اليوم الإثنين.

وقال صوان: “فمهما كان من اختلاف حول هوية المسلحين داخل درنة، فإنه لا خلاف على أن محاربة الإرهاب في أي مكان هي مهمة حصرية للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي وفقا لبنود الاتفاق السياسي، ولَم تصدر عنه أي أوامر لحصار درنة أو قصفها، بل عبر عن موقفه خلال بياناته على ضرورة إيقاف الحرب وحماية للمدنيين وفك الحصار”.

وأشار صوان، إلى تحفظه على وصف الأمم المتحدة لقوات حفتر بالجيش الوطني الليبي في تقرير الأمين العام الصادر في مايو الجاري، موضحا أن حفتر في الوقت ذاته لا يعترف بالمجلس الرئاسي ولا بالاتفاق السياسي، الذي يمثل الإطار الشرعي الوحيد للعملية السياسية.

وعبر محمد صوان، عن استنكاره لهذا الصمت حيال درنة، وعن تعارضه على المعايير المزدوجة في التعامل مع الاتفاق السياسي، مضيفا أن الأمر لا يساعد على تعزيز الثقة لدى القوى السياسية والمجتمع الليبي في حيادية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، وفق تعبيره.

وتشهد محاور القتال في مدينة درنة خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الليبى من جهة، و فلول شورى مجاهدى درنة و تنظيم القاعدة و جماعات ارهابية اخرى في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا