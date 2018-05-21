ننشر رواية الردع الخاصة عن عملية اعتقال عناصر بارزة مقربة من النظام السابق

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت قوة الردع الخاصة عن إلقاء القبض على عناصر بارزة مقربة من النظام الليبي السابق كونوا خلية للتخطيط لبعض العمليات العسكرية بهدف إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع خلايا أخرى تابعة لما يـعرف بــ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» بحسب البيان الذي أصدرته اليوم الاثنين، ونشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وذكرت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية الوفاق «أنها توفرت لديها معلومات تفيد بأن هناك تنظيما مسلحا قام بإنشاء غرفة عمليات بجنوب طرابلس بدعم من ما يعرف بــ(الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا) وقاموا بتحديد ساعة صفر لتحرك مسلح يسعى لإحداث فوضى بالبلاد»، وفقا لنص البيان.

وأوضحت القوة أنه تم التنسيق مع كل من «الكتيبة 301 والكتيبة 12 مشاة» لجمع المعلومات ورصد الأشخاص المشتبه في تحركهم، حيث تحدد موقع غرفة عمليات الخلية التي كانوا مستعدين لانطلاق العمل المسلح منها.

وأكدت نجاح القوات في إلقاء القبض على «اللواء ناجي مسعود أبوبكر حرير- ، والعميد خليفة محمد امحمد الاسود، والعميد الشريف عبد الله عمر الدويل، وأسامة مفتاح احمد علي اشتيوي، وامحمد عمران الهمالي نفذ، ورمضان مفتاح ابوقرين، و”عبد الحكيم محمد غيث شفتر” وهو الذي وصفته بأنه منسق العملية».

وأضافت قوة الردع في بيانها أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات المبدئية أنهم حددوا ساعة تحركهم نحو العاصمة والقيام بعمليات تخريبية لإثارة خلاياهم بالداخل وأن لديهم تنسيقا مسبقا مع بعض الخلايا في جميع المدن الليبية، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة لاسلكي وأسلحة ودخائر وخططهم العسكرية لتوزيعها، وكذلك البيان الذي كانوا ينون بثّه.

وكان المحامي «خالد الغويل» المسؤول عن حملة ترشح «سيف الإسلام القذافي» كشف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن تمكن كتيبة «301» بقيادة «عبدالسلام الزوبي»، المتمركزة في جنوب طرابلس، وتحديدا فى طريق المطار، من القبض على عناصر بارزة مقربة من النظام الليبي السابق، وهم رمضان بوقرين، حكيم شفتر، ناجي حرير، احمد نفذ، الشارف الصويعي.

وأكد المحامي «الغويل» القبض على هذه المجموعة فجر أمس الأحد، من قبل الكتيبة 301 التابعة لداخلية حكومة الوفاق، كما أكد نقلهم على الفور من مقر كتيبة 301، وتسليمهم لقوة الردع الخاصة التى يترأسها «عبدالرؤوف كاره».

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