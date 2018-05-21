جائزة جديدة لمحمد صلاح.. المهيمن على أرقام إنجلترا

واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ في الموسم الحالي، بعدما توج من جديد، اليوم الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا بموسمه الاستثنائي الذي سجل خلاله 32 هدفًا ليتوج بلقب هداف البريميرليج، وينفرد بالرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد يتألف من 38 مباراة، باختيار جماهير رابطة اللاعبين المحترفين.

وحصل محمد صلاح -وفقا لما أفاد به الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين- على 89% من الأصوات، خلال الاستفتاء الذي نافس خلاله اللاعبين ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) ، وإيدن هازارد (تشيلسي) ، وهاري كين (توتنهام هوتسبر)، ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع ناديه، الريدز حيث توج بالعديد من الجوائز على رأسها أفضل لاعب إفريقي المقدمة من الكاف، وأفضل لاعب إفريقي في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وأفضل لاعب بالبريميرليج في استفتاء رابطة الصحفيين.

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