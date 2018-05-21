ترحيل 32 مهاجرا غير شرعياً إلى النيجر من طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أنهى مسؤولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة،اليوم الإثنين، إجراءات الإعادة الطوعية لـ 32 مهاجرا غير شرعيا إلى النيجر، من نزلاء الجهاز فى طرابلس.

وأكد رئيس مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة الملازم أول حسنى أبو عيانة، إن فريق العمل التابع للمنظمة الدولية للهجرة “IOM Libya ” قام بإجراء المقابلات الشخصية و الكشف الطبي النهائي للمهاجرين النيجيريين قبل مغادرتهم الأراضي الليبية إلى بلادهم، غداً الثلاثاء عبر مطار امعيتيقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. IOM.

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