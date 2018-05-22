مفاجأة في قائمة الأرجنتين النهائية للمونديال

كتب: علي الزيني

أعلن خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني عن قائمة المنتخب اللاتيني لنهائيات كأس العالم 2018، التي شهدت مفاجأة باستبعاد ماورو إيكاردي مهاجم إنترناسيونالي الإيطالي.

وأنهى إيكاردي الموسم المحلي متصدرًا قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 29 هدفًا، مناصفة مع تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، كما أسهم في عودة فريقه إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات.

وجاءت القائمة التي ضمت 23 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو، فرانكو أرماني، ويلي كاباليرو.

الدفاع: كريستيان أنسالدي، ماركوس روخو، ماركوس أيكونيا، نيكولاس تاجليافيكو، جابرييل ميركادو، نيكولاس أوتاميندي، خافيير ماسكيرانو، فيدريكو فازيو.

الوسط: إيفر بانيجا، لوكاس بيليا، إدواردو سالفيو، كريستيان بافون، ماكسيميليانو ميزا، أنخل دي ماريا، مانويل لانزيني، جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي، باولو ديبالا، خوان أجويرو، جونزالو هيجواين

وتقع الأرجنتين في كأس العالم المقبل المقرر انطلاقه الشهر المقبل في روسيا، مع كل من إيسلندا وكرواتيا ونيجيريا في المجموعة الرابعة.

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