انقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة إسبانيا

مدريد-العنوان

أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري الإسبانية أنها أسعفت أمس الإثنين 217 مهاجرا بينهم رضيع كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا على متن عشرة زوارق أبحرت من أفريقيا.

وكان المهاجرون يحاولون عبور مضيق جبل طارق أو القسم الغربي من البحر المتوسط وفق معلومات نشرتها أجهزة الانقاذ الإسبانية على موقع تويتر.

وبين هؤلاء 24 امرأة على الأقل ورضيع. وعثر المسعفون على متن أحد الزوارق على 55 شخصا نقلوهم إلى الميريا في الأندلس.

وقالت الدوائر الإسبانية الرسمية أن “السلطات المغربية أعلنت إنقاذ ثمانين شخصا كانوا يستقلون أربعة زوارق ونقلتهم إلى طنجة”.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة أن المهاجرين الذين يحاولون بلوغ إسبانيا يتحدرون خصوصا من المغرب والجزائر وغينيا وساحل العاج وغامبيا وسوريا.

وقضى 635 شخصا أو فقدوا في البحر المتوسط منذ يناير. وظلت إسبانيا خلال 2017 المقصد الثالث للمهاجرين عبر المتوسط بعد إيطاليا واليونان.

وقالت جمعية الحقوق الإنسانية في الأندلس عبر بيان لها الأسبوع الماضي “منذ بداية العام، ازداد عدد من قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بنسبة 150 في المئة”.

المصدر-وكالات

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