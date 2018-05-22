المنطقة الأمنية الثالثة تتخذ خطوات عملية لتنفيذ الخطة الأمنية لوزير الداخلية

المرج 22 مايو 2018 (وال)- باشرت الإثنين المنطقة الأمنية الثالثة المنبثقة عن الخطة الأمنية الأولى التي اطلقها معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، في وضع خطوات عملية لتفعيل الخطة وذلك خلال اجتماع عقده ضباط المنطقة في مقر الغرفة الأمنية المشتركة بمديرية أمن المرج.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الأول للمنطقة والذي عقد في 18 مايو الجاري وانبثق عنه تشكيل غرفة أمنية تضم مختلف مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع الذي حضره بالإضافة إلى مدراء الأمن الخمسة المكونين للمنطقة، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، ومدير مكتب جهاز المباحث العامة المرج، ورئيس مكتب المخابرات العامة المرج، ومدير منفذ بنغازي البحري، ومدير منفذ مطار بنينا الدولي، عدة خطوات عملية لتفعيل الخطة بتوحيد كافة الجهود لإنجاحها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع ألية عمل خاصة بالمنطقة الأمنية الثالثة تتضمن دعم المنطقة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في حينه، وإعداد خطة أمنية من قبل السادة مدراء الأمن والمنافذ في حدود اختصاص كل منهم لتأمين مناطقهم.

كما تم الاتفاق على فرز قوة احتياطية خاصة بالمنطقة الأمنية الثالثة، واستلام أي مضبوطات في حدود المنطقة الأمنية الثالثة وتسليمها للغرفة الأمنية بالمنطقة الأمنية بموجب محضر تسليم واستلام.

وخلص الاجتماع إلى تكليف العقيد فرج عبد الكريم إبراهيم باستلام البلاغات الهامة وذات الطبيعة الأمنية المستعجلة من مديريات الأمن والمنافذ بالمنطقة الأمنية الثالثة وتصنيفها وإبلاغ المديريات بها لتجهيز القوة المخصصة لذلك ومن ثم إبلاغ الوزارة عن أي طارئ في حينه.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة التركيز على البوابات الأمنية بالبلديات وتوفير أعضاء للعمل والقيام بحملات تفتيش عليها لمتابعة عملها، وإرسال التمام اليومي للمنطقة الأمنية الثالثة من قبل جميع المديريات بالمنطقة الأمنية الثالثة إلى الغرفة الأمنية بالحالة الأمنية.

وقررت المنطقة خلال الاجتماع، بحسب مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن المرج النقيب أحمد ضو المسماري، توفير دوريات مطقمة بعدد دورية واحدة لمطار بنينا الدولي، ودوريتان لميناء بنغازي البحري، إضافة لعدد دوريتين في كل مديرية من المديريات المكونة للمنطقة والمتمثلة في مديرية أمن (المرج، والأبيار، وتوكرة، وجردس، وسلوق – قمينس) إضافة إلى عدد أربعة دوريات تابعة للإدارة العامة للأمن المركزي.

يشار إلى أن معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف عقد في 13 مايو 2018م اجتماعا بمدينة شحات وتم فيه وضع خطة أمنية محكمة لمختلف مديريات الأمن، وتم خلاله تقسيم المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة إلى 5 مناطق أمنية.( وال- المرج ) ا م

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