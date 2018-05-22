عاجل: عمليات عمر المختار تشكل لجنة لاستلام من أراد تسليم نفسه من مقاتلي درنة وتجنيبها الحرب

درنة 22 مايو 2018 (وال) أعلن آمر غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة اللواء سالم الرفادي الإثنين تشكيل لجنة لأستلام من لديه رغبه في أن يسلم نفسه من المقاتلين داخل درنة.

وتكونت اللجنة إضافة إلى آمر القاطع الأول بالشرطة العسكرية من مندوب عن الاستخبارات العسكرية، ومندوب عن التوجيه المعنوي، ومندوب عن إدارة مكافحة الإرهاب بدرنة، ومندوب عن مكتب المباحث العامة بدرنة، والشيخ عبدالمنعم محمد عبدالجليل عن لجنة الحكماء بالمدينة.

وقال الشيخ عبدالمنعم محمد عبدالجليل “إلى أهلنا في درنه ها هو جيشكم يجنح للسلم للحفاظ على أرواح أبنائكم وممتلكاتكم ومدينتكم وما تبقى من الوطن نناشدكم التعاون لتحقيق ذلك ونحن على كافة الاستعداد للوقوف بجانب كل من يسلم نفسه للعداله لنيل كافة حقوقه وصيانة كرامته وندعوا العلي القدير ان يوفقنا وأياكم لما يحبه ويرضاه”.

وتعهد عبدالجليل بالوقوف ” بكل قوه لمنع أن يظلم أي أحد عن طريقه من أي جهة كانت”، لافتا إلى أن أرقام هواتفه للتواصل هي (0923326966 _ 0913326966). (وال- درنة) ام

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