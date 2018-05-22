البيت الأبيض يصدر ميدالية بمناسبة القمة المرتقبة بين ترامب وكيم

أصدر البيت الأبيض ميدالية تذكارية بمناسبة القمة التاريخية المرتقبة في سنغافورة في يونيو المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ونقشت على الميدالية عبارة "محادثات السلام" باللغتين الإنجليزية والكورية محاطة بغصني زيتون وحولها اسما البلدين "الولايات المتحدة الأميركية" و"جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" وتحتها السنة "2018"، بينما نقش في دائرة داخلية اسما "الرئيس دونالد جي. ترامب"، و"القائد الأعلى كيم جونغ-أون".

وتوسط الميدالية علما البلدين بلونيهما الأحمر والأزرق وفي كل منهما نقش نصفي لترامب وكيم.

أما الوجه الآخر للميدالية فيحمل صورة البيت الأبيض والطائرة الرئاسية "إير فورس وان" والشعار الرسمي لرئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد ترامب وكيم قمة تاريخية في سنغافورة في 12 يونيو المقبل، على الرغم من أن كوريا الشمالية هددت بإلغائها إذا ما حاولت واشنطن دفع بيونغ يانغ للتخلي بصورة أحادية عن سلاحها النووي.

وغالبا ما يصدر مكتب الاتصال في البيت الأبيض ميداليات تذكارية يمكن إهداؤها لمدعوين رسميين أو بيعها للزوار.

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