أميركا تحذر الزعيم الكوري الشمالي من معاداة ترامب

أنذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من “اللعب” مع الرئيس دونالد ترامب إذا ما التقيا الشهر المقبل.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن مثل هذه الخطوة ستكون “خطأ كبيرا” من جانب الزعيم الكوري الشمالي.

وأشار بنس أيضا إلى أنه “لا يوجد أدنى شك” في أن ترامب يمكنه الانسحاب من القمة التي من المقرر أن تعقد في 12 يونيو/حزيران، كما هددت كوريا الشمالية أيضا بالانسحاب من الاجتماع بعد تصريحات من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

