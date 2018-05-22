هجوم إرهابي بمفخخة يستهدف بوابة الـ60 جنوب مدينة أجدابيا

ايوان ليبيا – وكالات :

لقى جنديان من الكتيبة 152 التابعة للجيش الليبي مصرعهما، وأصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء جراء تفجير إرهابي استهدف بوابة الـ 60 جنوب مدينة اجدابيا.

وأوضحت مصادر، أن التفجير تم باستخدام سيارة مفخخة، لافتة إلى أن التفجير جاء بالتزامن مع هجوم أخر علي بوابة أوجلة، حيث قامت مجموعة تتكون من 10 أفراد يرجح انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي بحرق البوابة بالكامل واختطاف الجندي إرحومة مفتاح إحمودة التابع لمديرية أمن أوجلة.

كما أشارت مصادر، إلى أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة قامت إغلاق طريق إجدابيا – جالو، أمام حركة السير.

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