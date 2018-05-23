انفجارات جديدة وقذف لرماد وحمم بركانية بجزيرة بيج أيلاند في هاواي

قالت السلطات في ولاية هاواي، اليوم، الثلاثاء، إن مزيدا من الانفجارات وقعت طوال الليل ببركان كيلاويا، وتسببت في قذف أعمدة من الرماد إلى ارتفاع عال فوق منطقة جزيرة بيج أيلاند، فيما هددت الحمم البركانية المناطق السكنية وتدفقت صوب المحيط.

وأفاد مرصد براكين هاواي بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بحدوث انفجارات قبل الفجر بقمة بركان كيلاويا، مع ارتفاع أعمدة الرماد لأكثر من 2000 متر.

والانفجار الذي وقع بقمة البركان هو الثالث طوال الليل والرابع منذ صباح أمس، الإثنين.

وحذرت إدارة الدفاع المدني بالجزيرة من اندفاع الرماد جنوب غربي قمة البركان باتجاه المجتمعات الصغيرة المحيطة بالمنطقة.

ودعت الإدارة السكان لتجنب القيادة والبقاء في منازلهم والاستماع إلى تحديثات البث.

وشهدت منطقة بيج إيلاند في هاواي ثورانا بركانيا، وانطلاقا للحمم البركانية خلال الأسابيع الأخيرة من بركان كيلاويا، أحد البراكين الأكثر نشاطا في العالم.

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