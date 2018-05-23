بعثة للبرلمان الأوروبي تدعو إلى إغلاق مراكز الهجرة في ليبيا

دعت بعثة أوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى غلق مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا في ظل الأوضاع المتدهورة التي تشهدها.

وقالت رئيسة البعثة الأوروبية المسئولة عن العلاقات مع المغرب العربي، ايناس آيالا سندر، في مؤتمر صحفي بتونس اليوم "إن هدفنا الآن هو العمل على غلق هذه المراكز".

وأدت بعثة من البرلمان الأوروبي زيارة تفقد إلى ليبيا لمدة يوم للمرة الأولى منذ عام 2012، حيث تحادثت مع المسئولين السياسيين والمنظمات الإنسانية التي تنشط على الأرض.

ولم يتم وضع مخطط لغلق تلك المراكز حتى الآن، لكن آيالا أشارت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية استقبال لاجئين، وطالبي الحماية، بإعداد أكثر من ذي قبل.

وأوضحت المسئولة "إن استقبال اللاجئين وتوزيعهم موضوع يشغل باستمرار الاتحاد الأوروبي".

وتوجه منظمات إنسانية دولية مثل "أطباء بلا حدود" و"العفو الدولية" انتقادات مستمرة لظروف إيواء المهاجرين في مراكز إيقاف المهاجرين، حيث تدير بعضها جماعات مسلحة.

وتعمل منظمة الهجرة الدولية بمعية الاتحاد الأوروبي على ترحيل مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء إلى دولهم الأصلية.

وتم ترحيل أكثر 23 ألف مهاجر في الفترة ما بين كانون ثان/ يناير 2017 ومارس 2018.

وتعصف الفوضى بليبيا منذ 2011، وتواجه خطة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، من أجل إجراء انتخابات وصياغة دستور جديد للبلاد، صعوبات ميدانية.

ويسيطر المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، على شرق البلاد، بينما تسيطر حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا على غرب البلاد، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا