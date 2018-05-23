العثور على قنبلة من الحرب العالمية تزن نصف طن في منطقة بناء بألمانيا

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة دريسدن شرقي البلاد، مساء اليوم، الثلاثاء، عن العثور أثناء أعمال بناء على قنبلة قديمة تعود للحرب العالمية الثانية.

وأوضح المتحدث، أن من المنتظر خلال الليلة المقبلة، إبطال مفعول القنبلة ذات الطراز الإنجليزي التي تزن نصف طن.

وأضاف المتحدث: "نحن بصدد تجميع القوى"، وأشارت توقعات الشرطة، إلى أن عملية إبطال مفعول القنبلة ستستغرق الليل كله، وتابعوا أن القنبلة يتعين إبطال مفعولها في المكان الذي اكتشفت فيه لأنها مزودة بفتيل.

ولا يزال من غير المعروف بعد عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من المنطقة بسبب إبطال مفعول القنبلة، وتوقعت الشرطة، أن يصل عددهم أكثر من ألف شخص، ويقع مكان العثور على القنبلة في قلب المدينة، وعلى مسافة غير بعيدة عن محطة القطار الرئيسية، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت السلطات ستغلق الخط الحديدي.

وحسب الشرطة، فيتعين على السكان المقيمين في دائرة يبلغ نصف قطرها 800 متر من مكان العثور على القنبلة، أن يغادروا مساكنهم، وقال المتحدث: "ندعو السكان المقيمين في المنطقة المذكورة، أن يقيموا الليلة لدى أصدقاء أو أقارب" وكتبت الشرطة على تويتر: "من فضلكم ابدأوا بغير إبطاء في مغادرة المنطقة".

يذكر أن دارا للمسنين تقع بالقرب من مكان العثور على القنبلة، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت هناك دور أخرى ستتأثر بعملية الإجلاء.

يشار إلى أن العثور على قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أمر معتاد في ألمانيا، رغم مرورأكثر من 70 عاما على انتهاء الحرب، حيث يتم اكتشاف هذه القنابل في المقام الأول خلال العمليات الخاصة بالبنية التحتية والتشييد.

وكانت أكبر عملية إجلاء للسكان لتفكيك قنابل من الحرب العالمية الثانية في مدينة اوجزبورج، حيث تم إجلاء نحو 54 ألف شخص في ديسمبر عام 2016.

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