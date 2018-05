العبادي يتكاتف مع الصدر لتشكيل حكومة غير طائفية

المتوسط:

كشف رئيس الوزراء العراقي الحالي، حيدر العبادي، عن وجود تطابق شبه كامل في وجهات النظر مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حول تشكيل الحكومة القادمة في العراق.

وقال العبادي، في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم الثلاثاء، تعليقا على التحالفات المرتقبة: “عقدنا عدة اجتماعات مع قادة الكتل السياسية والمسؤولين في الدولة العراقية، والتقينا بسماحة السيد مقتدى الصدر، وكان هناك تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة والتي يجب أن تكون قوية ومدعومة وجامعة وعابرة للطائفية والإثنية وبعيدة عن المحاصصة”.

وأشار العبادي إلى أن التطابق في الآراء مع الصدر كان “شبه كامل”، مشددا على أن الطرفين أكدا أن الحكومة الجديدة يجب أن “تتمكن من التصدي لجميع المسائل الأساسية للبلد وتكون مدعومة”، واتفقا على ضرورة أن تتكون من التكنوقراط.

وأضاف العبادي: “العالم ينظر إلى العراق اليوم نظرة جديدة وعلينا أن نجعل الانتخابات الأخيرة دعما للعراق في أن يتقدم لا أن يتراجع، والعراق يخطو خطوات كبيرة في عودته بقوة إلى وضعه الطبيعي”.

واعتبر أن “الخلاف سيساهم في عرقلة تقدم العراق، والاتفاق السريع سيجعله يتقدم سريعا”.

