إندونيسيا تحظر دخول الإسرائيليين لأراضيها اعتراضا على أحداث غزة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا ألغت إصدار تأشيرات للإسرائيليين، كما قررت حظر دخولهم إلى البلاد ردا على أحداث غزة الأخيرة.

وأوضح نحشون في تصريحات نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “calcalistech” أن إسرائيل تحاول حاليا ثني إندونسيا عن هذا القرار.

وأشار المصدران إلى أن قرار الحظر الإندونيسي دخل حيز التنفيذ بالفعل الأسبوع الماضى، إلى جانب إدانة إندونيسيا الشديدة لما ارتكبته إسرائيل من أعمال وحشية بحق الفلسطينيين خلال أحداث غزة الأخيرة.

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع إندونيسيا، لكن البلدين يحافظان على علاقات اقتصادية، ويمكن للإسرائيليين زيارة البلاد باستخدام تأشيرات سياحية مؤقتة وتأشيرات عمل.

ومنذ 30 مارس، تاريخ بدء “مسيرة العودة”، يتدفق آلاف الفلسطينيين من سكان القطاع على طول الحدود للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التى طُردوا أو هربوا منها عام 1948 مع قيام إسرائيل، وقتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب آلاف آخرون بجروح منذ بدء المسيرات.

