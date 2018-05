المتوسط:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء إن البيت الأبيض يضع شروطًا لمواصلة التجهيز للقمة المتوقعة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، موضحًت أنه مستعد لإلغائها أو إذا لم يتم الوفاء بهذه الشروط.

وأوضح “ترامب”، في تصريحات صحفية، أن شروطه للقاء “كيم”، هي أت تتخلى بيونجيانج عن السلاح النووي، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء من قبل كوريا الشمالية قائلاً “هناك فرصة لأن يكون هذا اللقاء عظيما بالنسبة لكوريا الشمالية وبالنسبة للعالم”.

ورفض ترامب الرد على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بمدى ثقته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قائلا “لا أريد مناقشة ذلك” وأضاف “لقد كانت تجربتنا الأخيرة قصيرة وجيدة مع كوريا الشمالية… ونتطلع لأن تكون علاقتنا جيدة على المدى البعيد”

The post ترامب يعلن شروط عدم إلغاء لقائه مع رئيس كوريا الشمالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية