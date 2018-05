المتوسط:

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام السياسي في إيران، مؤكدة أن الشعب الإيراني هو من يريد ذلك ويعرب عن خيبة أمله المتزايد من تصرفات قيادة البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية، مايك بومبيو: “أعتقد أنه قصد أن هذا القرار يعود إلى الشعب الإيراني، وسياستنا لا تكمن في تغيير الأنظمة”.

وجددت ناويرت اتهامات الولايات المتحدة لسلطات إيران بانتهاك حقوق الإنسان وأشارت إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية تدل على “المستوى المتزايد لخيبة الأمل” من قبل الإيرانيين إزاء حكومتهم.

The post الخارجية الأمريكية: الشعب الغيراني يريد تغيير نظام بلاده appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية