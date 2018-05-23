بروتوكول تعاون بين اتحاد الإعلام الإلكتروني والإعلاميين العرب

شهدت القاهرة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد الإعلاميين العرب، أحد مؤسسات اتحاد المبدعين العرب – عضو الأمم المتحدة – واتحاد الإعلام الإلكتروني بدولة الكويت، وذلك في إطار الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك والنهوض بمجال الإعلام.

ويأتي بروتوكول التعاون بين الجانبين تتويجا لعدة مناقشات وجلسات عمل مشتركة، بحضور وفد اتحاد الإعلاميين العرب، برئاسة الإذاعي أحمد نور، ووفد اتحاد الإعلام الإلكتروني بدولة الكويت، برئاسة السيد فيصل خليفه الصواغ.

وأكد الإذاعي أحمد نور، أن هذا البروتوكول جاء بناء على تضافر وجهتي النظر فى مجال الإعلام، وتطابق الرؤى نحو تطوير الإعلام العربي، وآليات عمله، وكذلك إيجاد سبل لحل النزاعات والقضايا الإعلامية.

بدوره، أكد رئيس الوفد الكويتي، رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني، فيصل خليفة الصواغ، أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة المجالات، خاصة الإعلام، الذي يلعب دورا هاما في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وقال الصواغ، إن ما يتمتع به اتحاد الإعلاميين العرب من قيمة ودور مؤثر على الساحة الدولية، إضافة إلى ماحققه اتحاد الإعلام الإلكتروني من نقلة نوعية، وتطوير كبير لهذا المجال الحيوي، يجعل التعاون بين الجانبين بداية قوية لخدمة قضايا الأمة العربية، وتأكيد الوحدة والتضامن العربي المشترك، وذلك تحقيقا لتطلعات الشعوب العربية.

وأكد الصواغ، أن اتحاد الإعلام الإلكتروني سيواصل تحركاته وجهوده لتطوير الإعلام العربي وخدمة منتسبيه محليا ودوليا.

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