البطريرك اللبناني بطرس الراعي: نستعجل تأليف الحكومة لتحل مشاكل الناس

دعا البطريرك اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حديث لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الأربعاء إلي "استعجالَ القوى السياسيّة كافة تأليفَ الحكومة المرجوّة، لتنصرف بعدما تتألّف وتنال ثقة البرلمان الجديد، إلى حلّ مشكلات الناس لأنّ الوضع لم يعد يُحتَمَل، ولا يمكن الاستمرارُ في إدارة البلد بالطريقة التي يُدار فيها، فهمومُ الناس ومشكلاتُهم أولويّة لا يمكن تأجيلُها.

وطالب الراعي أن تضمّ جميع الفرقاء السياسيين وتنصرف إلى معالجة الشئون الحياتية والأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد، مؤكدا أنه بحث ذلك مع رئيس الجمهورية ميشال عون خلال زيارته له أمس الأول في القصر الجمهوري في بعبدا، وكانت وجهاتُ النظر متّفقة في هذا الشأن لأنّ الرئيس يريد انتظامَ عمل المؤسّسات.

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