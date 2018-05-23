اليوم.. النواب اللبناني يختار الرئيس ونائبه وهيئة المكتب

يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة اليوم الأربعاء عند الساعة الثانية عشرة لانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وهيئة المكتب، عملا بأحكام المادة 44 من الدستور اللبناني ,والمادة 2 من النظام الداخلي، برئاسة النائب الأكبر سنا في المجلس النائب ميشال المر.

جدير بالذكر أن رئاسة مجلس النواب في لبنان من نصيب الشيعة، ويرأس زعيم حركة أمل مجلس النواب اللبناني منذ عام 1992 وحتي اليوم، وهومتحالف مع حزب الله في قائمة انتخابية واحدة وحاز مع حزب الله وحلفائها مايقرب من 67 مقعدا نيابيا في الانتخابات الأخيرة التي حدثت مطلع الشهر الجاري، ويواجه بري صعوبات في انتخابه هذه المرة بعدما صرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحائز حزبه علي 15مقعدا نيابيا بأن الحزب سيصوت بورقة بيضاء خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب اليوم، وكذلك فعل رئيس التيار الوطني الحر صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل بأن التيار الحاصل علي 29 مقعدا نيابيا لن ينتخب بري رئيسا للمجلس، بينما يدعم الحريري وكتلة المستقبل السنية وكذلك زعيم الدروز في لبنان وليد جنبلاط تسمية بري لرئاسة البرلمان.

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