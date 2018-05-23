بومبيو: قمة ترامب – كيم ستقام في موعدها.. ونسعى للحد من الانتهاكات بفنزويلا

استمر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في إطلاق التصريحات النارية ضد إيران وكوريا الشمالية لليوم الثاني على التوالي، حيث قال اليوم خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي عن الاتفاق النووي مع إيران: "اتفاق سيىء ليس خيارا، الشعب الأمريكي يعول علينا للقيام بذلك بشكل صائب، إذا لم يكن الاتفاق السليم مطروحا على الطاولة فسننسحب بكل الاحترام".

وبخصوص الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، قال بومبيو إنه سيعمل على نزع السلاح من كوريا الشمالية، آملا في أن يقبل الزعيم الكوري كيم يونج أون بنزع سلاح بلاده النووي، مؤكدًا أن القمة المرتقبة المفترض عقدها بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الممكن عقدها في موعدها المقرر في 12 يونيو المقبل، مضيفًا أن الجانب الأمريكي قام بضغوطات كبيرة على النظام الكوري لنزع سلاحه النووي.

وفي إجابته على سؤال حول الميزانية الضخمة التي تنفق على السياسة الخارجية، أكد بومبيو على الالتزام الذي وضعه أمام الرئيس ترامب أنه يضمن أن ينفق الأموال في مكانها الصحيح دون دولار واحد زائد عنها.

وتحدث بومبيو عن الشأن الروسي أنه سوف يقوم بكل ما في وسعه لحماية بلاده من التدخلات الروسية في الداخل الأمريكي، وذلك في إشارة منه للاتهامات التي تطرح بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة والتي فاز فيها ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وبخصوص الأزمة التي انفجرت في فنزويلا، بعد فوز الرئيس نيكولاس مادورو المحسوب على التيار اليساري والقريب من معسكر الصين وكوريا الشمالية وروسيا، قال بومبيو إنه سوف يرد على الانتهاكات التي تحدث في فنزويلا والاستعانة بكل ما هو موجود من مقدرات للحد من "الانتهاكات الفنزويلية".

واختتم بومبيو بقوله إنه علينا أن نستمر في فهم الأمور بشكل صحيح لنستمر في تحقيق الأمن والسلام، لأن هذا هو دور وزارة الخارجية في الولايات المتحدة.

كانت لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي؛ قد عقدت اليوم جلسة استماع لوزير الخارجية مايك بومبيو، ووجهت اللجنة إلى بومبيو عددا كبيرا من الأسئلة متعلقة بالقضايا الكبرى التي تخص الشأن الأمريكي وعلى رأسها الاتفاق النووي الإيراني، ومسألة السلاح النووي الكوري الشمالي، وكذلك ما يتعلق بروسيا وتدخلاتها في الانتخابات الأمريكية، والقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا الخارجية.

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